Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt wegen der rabiaten US-Zollpolitik und deren Folgen hat sich am Montag zumindest anfangs fortgesetzt. Mit einem Minus von 4,81 Prozent auf 19.648,19 Punkte konnte der Leitindex Dax seinen anfänglichen Verlust am Nachmittag zwar mehr als halbieren. Dennoch droht der dritte tiefrote Handelstag in Folge - die Kursgewinne von bis zu knapp 18 Prozent seit Jahresbeginn sind Geschichte. Zudem rutschte der Dax erstmals seit August unter die für den langfristigen Trend wichtige, einfache 200-Tage-Durchschnittslinie. Im Zuge seiner Erholung vom Tagestief lief er aber wieder nahe an diese heran.