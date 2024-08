Dank der nachgelassenen Rezessionssorgen in den USA steuert der Dax am Freitag auf den neunten Gewinntag in Serie zu. Der deutsche Leitindex legte am Nachmittag um 0,55 Prozent auf 18.283,30 Punkte zu. Damit zeichnet sich ein positiver Ausklang einer starken Erholungswoche ab, in der das Börsenbarometer aktuell einen Zuwachs von 3,2 Prozent verbucht hat. Seine Monatsverluste hat der Dax weitgehend aufgeholt.