Nach dem starken Wochenauftakt haben die Indizes am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter zugelegt. Der Dax gewann zuletzt 0,31 Prozent auf 20.279 Punkte. Damit notiert er über der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die im frühen Handel noch gewackelt hatte. Das Rekordhoch bei 20.522 Punkten bleibt in Reichweite.