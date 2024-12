Nach dem Rekordsprung über 20.000 Punkte am Vortag hat der Dax zur Wochenmitte noch eine Schippe draufgelegt. Gegen Mittag kletterte der deutsche Leitindex um weitere 0,9 Prozent auf 20.189 Zähler. Die viel zitierte Jahresendrally geht also in eine weitere Runde. Im Börsenjahr 2024 können sich Anleger über einen Dax-Anstieg von mehr als 20 Prozent freuen.