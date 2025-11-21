Der Dax tauchte zeitweise unter die 23.000-Punkte-Marke ab, konnte sich zuletzt aber wieder über der Tausendermarke behaupten. Nach einem früh erreichten Tagestief von 22.934 Punkten konnte er seinen Abschlag bis zum Nachmittag auf 0,2 Prozent reduzieren. Mit 23.234 Zählern stand er zuletzt an seinem Tageshoch. Den Wochenverlust weitete der Dax auf 2,7 Prozent aus, doch in der Jahresbilanz bleibt ihm ein Plus von fast 17 Prozent.