Die nächste Bewährungsprobe für die Börsen steht am frühen Nachmittag mit den US-Verbraucherpreisen an. «Gerade die Wiederaufnahme des Abwärtstrends in der Kerninflation vor vier Wochen hatte die Zinshoffnungen wieder mit Leben erfüllt und durchaus mehr als eine Senkung in diesem Jahr möglich werden lassen. Alles, was hier wieder in die falsche Richtung geht, dürfte als Katalysator für die aktuelle Korrektur an den Märkten dienen», glaubt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.