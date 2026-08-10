In Rekordnähe befindet sich der Dax in guter Gesellschaft, denn auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bleibt nah am Rekord. «An den weltweiten Börsen scheint weiterhin die Sonne», schrieben dazu die Experten von Index-Radar. Getragen sei dies von guten Unternehmenszahlen, gedämpften Sorgen vor Leitzinserhöhungen und der Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg gibt es zwar weiterhin nicht, doch US-Präsident Donald Trump gibt sich gelassen.