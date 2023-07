Nach der Vortagesrally am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Freitag mit weiteren Engagements zurückgehalten. Der Dax hielt sich stabil, nachdem er tags zuvor erstmals seit Mitte Juni die Hürde von 16 400 Punkte überwunden hatte. Sein Rekordhoch verfehlte er nur knapp. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone hatte die Börsen in ganz Europa befeuert.

28.07.2023 12:02