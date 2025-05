Der DZ-Bank-Experte Karsten Oblinger zeigte sich in einem ersten Kommentar recht überrascht von dem Vorhaben, auf das auch die Anleger von United Internet sehr erfreut reagierten. Obwohl die Aktien des Internet- und Telekomkonzerns ex Dividende gehandelt wurden, schafften sie es deutlich mit fast sieben Prozent ins Plus. Den Abschlag mit einkalkuliert, wäre das prozentuale Kursplus mehr als doppelt so hoch gewesen.