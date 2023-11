Am Markt hält derzeit jedenfalls die Hoffnung auf einen erreichten US-Zinsgipfel nach der Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch an. Sollten die Zentralbanken ihren Zinserhöhungszyklus beendet haben, könnte die Rally an den Aktienmärkten weitergehen, gab sich Börsen-Experte Mohit Kumar von Jefferies zuversichtlich für den weiteren Verlauf im November. Im Bewusstsein blieben aber die geopolitischen Risiken. Kumar wies zudem darauf hin, dass an den vergangenen Freitagen Investoren jeweils Risiken vor den Wochenenden reduziert hätten, die Märkte sich dann an den Montagen aber wieder erholt hätten.