Der Dax ist am Dienstag in Reichweite seines Rekordes geblieben. Der Leitindex trotzt den ausbleibenden Fortschritten für eine Lösung des Iran-Krieges, doch für mehr fehlen ihm derzeit die Impulse. Im frühen Handel stieg der Leitindex um 0,14 Prozent auf 26.362 Punkte. Für eine Bestmarke müsste er die 26.445 Punkte vom Freitagnachmittag überwinden. Der MDax lag früh am Dienstag mit 0,1 Prozent im Plus bei 32.282 Zählern.