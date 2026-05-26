Im von Gewinnmitnahmen geprägten Markt gerieten die enorm gut gelaufenen Technologiewerte und darunter auch Infineon etwas unter Druck. Mit einem Minus von zuletzt noch 0,7 Prozent auf 76,17 Euro zählten die Aktien zu den schwächeren im Dax. Das Analysehaus MWB Research hob das Kursziel von 58 auf 60 Euro an, strich aber seine Halteempfehlung und rät nun zum Verkauf. Abed Jared billigte dem Unternehmen eine klare Verbesserung der Fundamentaldaten zu. Das preisten die Aktien aber schon ein und notierten klar oberhalb seines revidierten Kursziels, betonte der Experte.