Ansonsten bewegten vor allem Umstufungen. So hob die US-Bank Morgan Stanley Heidelberg Materials um gleich zwei Stufen von «Underweight» auf «Overweight», was der Aktie des Baustoffherstellers im Dax ein Plus von 3,3 Prozent bescherte. Fielmann setzten sich mit plus 3,8 Prozent an die MDax-Spitze. Laut der Bank of America sind die Risiken für einen Aktienkauf gesunken. Das hohe Umsatzziel für 2030 sei noch nicht im Kurs eingepreist und zudem beschleunige sich das Wachstum der Optikerkette in den USA./ck/jha/