Dagegen konnten Unternehmen aus dem Nebenwerte-Index SDax mit ihrer Geschäftsentwicklung grossteils überzeugen. Die Titel von Spitzenreiter Elmos erreichten sogar ein Rekordhoch und behaupteten zuletzt einen Anstieg um 9,6 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus bereits knapp 44 Prozent, was für diesen Zeitraum ebenfalls den ersten Platz bedeutet. Nach dem mässigen Vorjahr strebt der Halbleiterkonzern 2026 ein deutliches Umsatzplus an. Auch die Ebit-Marge soll sich verbessern. Die Ziele für 2030 bekräftigte das Unternehmen, ist für den freien Barmittelzufluss nun aber zuversichtlicher als bisher.