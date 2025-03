Für den Dax ist es am Freitag weiter bergab gegangen. Am frühen Nachmittag dämmte der deutsche Leitindex mit 22.554,24 Punkten die Verluste zwar auf 0,55 Prozent ein. Für die Woche zeichnet sich aber ein Rückgang um 1,5 Prozent ab. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gab am Freitag um 1,38 Prozent auf 28.232,39 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ähnlich stark wie der Dax.