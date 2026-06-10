Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag seine Verluste nach Inflationsdaten aus den USA verringert. Zuvor waren die Kurse von aufgeflammten Sorgen um eine Eskalation des Iran-Kriegs tiefer ins Minus gezogen worden. Auslöser waren Kommentare von US-Präsident Donald Trump. Aus seiner Sicht hat der Iran zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln. Jetzt müsse das Land «den Preis dafür zahlen», erklärte er. Der Ölpreis als Gradmesser für geopolitische Spannungen zog an.