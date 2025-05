Der Dax ist am Dienstag von den politischen Geschehnissen in Berlin eingeholt und belastet worden. CDU-Chef Friedrich Merz fiel am Vormittag bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang durch. Das sorgte am Markt für erhebliche Unsicherheit, schliesslich waren Merz' umfangreiche Investitionsvorhaben etwa in Verteidigung und Infrastruktur jüngst einer der zentralen Treiber für die starke Dax-Entwicklung bis auf ein Rekordhoch von 23.476 Punkten.