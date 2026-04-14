Die Hoffnung auf weitere Gespräche im Iran-Krieg hat dem Dax am Dienstag klar Auftrieb gegeben. Schon kurz nach Handelsbeginn knackte der wichtigste deutsche Aktienindex die Marke von 24.000 Punkten, über welcher die Erholung in der Vorwoche stockte. Um die Mittagszeit stand noch ein Plus von 0,92 Prozent auf 23.960 Punkte zu Buche. Der MDax mit den mittelgrossen hiesigen Börsenunternehmen gewann 0,98 Prozent auf 30.547 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent bergauf.