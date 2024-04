Am frühen Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,96 Prozent im Plus bei 18 031,44 Punkten. Damit setzte er die vortags begonnene Erholung fort. Vom Anfang des Monats erreichten Rekordhoch bei 18 567 Punkten ist er aber noch ein gutes Stück entfernt. Nach drei schwachen Wochen war der Dax jüngst im Bereich seiner 50-Tage-Durchschnittslinie bei ungefähr 17 800 Punkten gelandet. Der MDax der mittelgrossen Werte stieg am Dienstag um 1,11 Prozent auf 26 582,52 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 0,8 Prozent vor.