Die Aktien von Thyssenkrupp eroberten am Montag mit plus 6,8 Prozent die MDax-Spitze. Damit setzten sie den Erholungstrend der vergangenen Tage fort. Der Industriekonzern soll laut eigenen Angaben in eine Finanzholding umgebaut werden. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet. Der Vorstand wolle so die Basis schaffen, um weitere Teile zu verkaufen, heisst es unter Berufung auf Konzernkreise. Dazu sollen Stellen eingespart werden. Am Markt kam dieser neuerliche Versuch, den Konzernwert zu steigern, gut an. Ein Börsianer erinnerte aber daran, dass letzteres schon seit geraumer Zeit auf der Agenda steht - mit unterschiedlichem Erfolg.