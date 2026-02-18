Im Fokus stehen zur Wochenmitte einmal mehr die Aktien von Bayer . Nachdem die Anleger tags zuvor mit einem Plus von mehr als 7 Prozent einen Milliardenvergleich in den USA zunächst als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schliessen, ging es am Mittwoch um fast 10 Prozent runter.