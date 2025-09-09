«Die politische Lage bleibt damit fragil und die notwendigen Reformen ungewiss», schrieb Analyst Andreas Wex von der Commerzbank. Es werde spannend sein zu sehen, ob und wie lange sich der neue Premier im Amt halten kann und ob er es schafft, einen Haushalt zu verabschieden. «Das in Koalitionen ungeübte politische Frankreich tut sich schwer mit Kompromissen», so Wex.