Der über weite Strecken des Handels freundliche deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstagnachmittag nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran ins Minus abgerutscht. Die erwartete Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte nur wenig Einfluss auf die Kurse. Der Dax fiel auf sein Tagestief und notierte zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 24.116 Punkten. Der MDax mit den mittelgrossen Werten verlor 0,3 Prozent auf 31.208 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 blieb hingegen mit 0,4 Prozent im Plus.