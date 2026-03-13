Am Morgen war der Dax noch um mehr als ein Prozent gesunken, verzeichnete am Nachmittag aber Gewinne von 0,6 Prozent bei 23.738 Punkten. Auf Wochensicht bahnt sich so für den deutschen Leitindex ein ähnlich hohes Plus an - trotz des düsteren Montags, an dem der Dax mit 22.927 Punkten auf ein Tief seit Mai gesackt war. Während es der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 am Freitag auch mit 0,7 Prozent ins Plus schaffte, gab der MDax zuletzt noch um 0,1 Prozent auf 29.216 Zähler nach.