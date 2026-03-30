Diese dürften von den aktuellen Preisdaten aus Deutschland nicht gerade kleiner werden: Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock stiegen die Verbraucherpreise im März um 2,7 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Im Februar betrug die Teuerungsrate noch 1,9 Prozent. Ökonom Michael Heise von HQ Trust sieht die Europäische Zentralbank (EZB) nun in einer schwierigen Entscheidungslage, rechnet für die nächste EZB-Sitzung im April aber noch nicht mit einer Zinserhöhung.