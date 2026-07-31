Im Dax sprangen Infineon an die Spitze mit plus 5,2 Prozent. Im MDax gewannen Aixtron knapp 10 Prozent und profitierten nicht zuletzt von einer Hochstufung der Bank Oddo BHF auf «Outperform». Die Experten sehen einen neuen Einstiegspunkt gekommen. Dafür verwiesen sie auf verbesserte Fundamentaldaten, eine geringere Bewertung und ein attraktiveres Chance-Risiko-Profil für den Zeitraum 2027 bis 2028. Suss Microtec stiegen um 5,8 Prozent. Siltronic legten um 5,2 Prozent zu. Gleich drei Banken stuften die Aktie des Waferherstellers nach starken Quartalszahlen am Vortag hoch: Die Deutsche Bank Research, Kepler Cheuvreux und die Bank of America.