Investitionen des US-Chipkonzerns Nvidia von 100 Milliarden US-Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI trieben auch die Aktien deutscher Halbleiterwerte an. Infineon setzten sich mit einem Plus von 3,6 Prozent an die Spitzenposition im Dax. Im MDax waren Aixtron mit plus 4,3 Prozent Favorit der Anleger. Unter den Nebenwerten im SDax zählten Suss Microtec , Elmos und Siltronic mit Gewinnen von bis zu 3,6 Prozent zu den grössten Profiteuren.