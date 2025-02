Dagegen legten die Papiere von Knorr-Bremse um 4,9 Prozent zu. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller will 2025 weiter wachsen und kündigte einen Dividendenanstieg an. Zuletzt hatte Knorr-Bremse mindestens eine stabile Zahlung in Aussicht gestellt. Für Hypoport ging es dank optimistischer Erwartungen des Finanzdienstleisters an der MDax-Spitze um 9,1 Prozent hoch.