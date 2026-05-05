Im Iran-Krieg geht es derzeit vor allem um das von den USA initiierte «Projekt Freiheit», das darauf abzielt, die Strasse von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Irans Aussenminister bezeichnete es auf der Plattform X als «Projekt Sackgasse». Anleger wägen ab, welchen Einfluss die Nachrichten zum Iran-Krieg auf die Wachstums- und Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel sehr wichtige Strasse von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.