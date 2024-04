Angeführt von SAP nach viel gelobten Quartalszahlen hat sich der Dax am Dienstag wieder an die Marke von 18 000 Punkten erholt. Am späten Vormittag lag er ganz knapp darunter noch mit 0,7 Prozent im Plus. Von seinem Anfang des Monats erreichten Rekordhoch bei 18 567 Punkten ist er somit noch ein gutes Stück entfernt. Nach drei schwachen Wochen war der Dax jüngst im Bereich seiner 50-Tage-Durchschnittslinie bei ungefähr 17 800 Punkten gelandet.