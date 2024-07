Nach dem grössten Rücksetzer des Dax seit Mitte Juni am Vortag haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte etwas erholt. Der Dax legte am Mittwoch gegen Mittag um 0,6 Prozent auf 18.345 Punkte zu. Am Vortag war der Leitindex um 1,3 Prozent gefallen.