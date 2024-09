Zuletzt legte der Dax am Montag um 0,67 Prozent auf 18.845 Punkte zu. Er nahm damit wieder Kurs auf die 19.000-Punkte-Marke, die er am Donnerstag wegen der eingeläuteten Zinswende in den USA erstmals überschritten hatte, bevor dann Gewinnmitnahmen am Freitag kurzzeitig das Bild prägten. Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Aktien stieg am Montag um 0,79 Prozent auf 26.048 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schaffte es mit 0,4 Prozent ins Plus.