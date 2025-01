Der Dax kam am Nachmittag auf ein Plus von 0,98 Prozent auf 20.330 Punkte. Er knüpfte damit an seine Erholung an, die am Vortag schon eingesetzt hatte nach einer frühen Annäherung an die Marke von 20.000 Punkten. Statt diese zu testen, machte der Leitindex nun wieder einen grossen Schritt in Richtung Rekordhoch. Dieses stammt mit knapp 20.523 Punkten von Mitte Dezember.