Noch hat der Index seiner Meinung nach genug Zeit, den Monatsgewinn von aktuell 1,6 Prozent auszubauen. «Denn an sich geniesst der November den Ruf als Monat der Weihnachtsrally», betonte Altmann. Zudem komme die Nominierung von Scott Bessent als US-Finanzminister durch den künftigen Präsidenten Donald Trump an den Börsen gut an, da sie einen schnellen Anstieg der amerikanischen Staatsverschuldung etwas unwahrscheinlicher mache. In jüngsten öffentlichen Kommentaren habe Bessent einen gemässigten Ton in Bezug auf Zölle und den US-Dollar angestimmt, heisst es in einem Kommentar der Schweizer Grossbank UBS.