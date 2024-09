Noch deutlichere Kursbewegungen lösten indes Analystenkommentare zu anderen Werten aus. So zogen die Papiere des Gesundheitskonzerns Fresenius an der Dax-Spitze um 3,4 Prozent an. «Die Medizin beginnt zu wirken», schrieb Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan. Mit dem zweiten Quartal hätten die Bad Homburger zum vierten Mal in Folge die Erwartungen getoppt und der Gewinnrückgang sei gestoppt. Bei den Einsparungen liege man über Plan.