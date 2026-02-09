Im Januar hatte der Dax mit 25.507 Punkten seinen Rekord erklommen, bevor er dann belastet wurde von neuen zoll- und geopolitischen Sorgen sowie aufkommender Bedenken in puncto Wettbewerb durch KI für einige Branchen sowie hoher KI-Investitionen. Als entscheidend dafür, ob der Widerstand bei 25.000 Punkten nach oben durchbrochen werden kann, nannte der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consors Bank die am Mittwoch und Freitag erwarteten Arbeitsmarkt- und Inflationsberichte aus den USA.