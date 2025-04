Am Nachmittag gewann der Dax 2,6 Prozent auf 20.295 Punkte. Die 20.000er-Marke hatte das deutsche Börsenbarometer schon im frühen Handel zurückerobert, - ebenso wie die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend signalisiert und aktuell knapp unter 19.970 Zählern liegt. Damit knüpfte es nach den besonders heftigen Verwerfungen am Montagmorgen, auf die im Tagesverlauf eine deutliche Verringerung der Verluste gefolgt war, an seinen Erholungsversuch vom Vortag an. Allerdings: Das beachtliche Jahresplus, das sich bis Mitte März auf knapp 18 Prozent summiert hatte, ist so gut wie weggeschmolzen. Es beläuft sich inzwischen nur noch auf 2,0 Prozent.