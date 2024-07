Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechterte sich im Juli überraschend weiter. «Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. «Jetzt müssen wohl die Rotstifte an die Konjunkturprognosen angelegt werden», erwartet Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein.