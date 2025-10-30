Am Donnerstag stehen erneut viele Quartalszahlen deutscher Unternehmen aus dem Dax, vor allem aber aus der zweiten und dritten Reihe im Blick. Am Nachmittag kommen Inflationsdaten aus Deutschland und gleich danach die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit Quartalszahlen von Amazon und Apple am Abend nach US-Börsenschluss zieht dann erneut «Big Tech» die Aufmerksamkeit auf sich.