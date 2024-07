Zahlen zum Leasingneugeschäft trieben die Erholung der Aktien von Grenke an. Die Papiere des Finanzdienstleisters kletterten auf den höchsten Stand seit Mitte April und notierten zuletzt 11 Prozent im Plus. Das zweite Quartal war laut Grenke das stärkste in der Unternehmensgeschichte und ein «wichtiger Etappensieg» auf dem Weg zu den angestrebten 3 Milliarden Neugeschäft im Gesamtjahr.