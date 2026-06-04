Hochtief gaben am Donnerstag um 1,2 Prozent nach. Innerhalb eines Jahres haben sie sich in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hiess es unlängst in einer Analyse von LBBW.