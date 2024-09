Im MDax zogen die Titel von Scout24 wegen angekündigter Aktienrückkäufe um fast zwei Prozent an. Jene von Hugo Boss dagegen sackten dort um mehr als sechs Prozent ab, weil die Bank of America ihre Kaufempfehlung für den Modehändler in ein negatives Votum drehte. Expertin Ashley Wallace äusserte sich in einer Branchenstudie generell skeptisch zu Aktien aus der Luxusgüterbranche.