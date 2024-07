Der zuletzt ebenfalls schwache MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann am Freitag 0,60 Prozent auf 25.099,80 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,91 Prozent hoch. In New York zeichnen sich ebenfalls Gewinne ab - damit dürften sich die Aktienkurse an der zuletzt gebeutelten Technologiebörse Nasdaq stabilisieren.