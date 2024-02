Der Dax hat sich am Mittwoch nahe dem Rekordhoch des Vortages gehalten. Gleichwohl fiel der Kurs zuletzt um 0,3 Prozent auf 16 978,58 Punkte. Am Dienstag war der Index bis auf rund 17 050 Zähler geklettert. Positiv werten Analysten, dass der Dax am Vortag erstmals über der runden Marke von 17 000 Punkten schliessen konnte. Das spreche für weitere Kursgewinne, so die Experten der Bank HSBC.

07.02.2024 11:44