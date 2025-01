Ausserdem wurde am Montag eine Umbesetzung im SDax wirksam. Gut einen Monat nach dem Aufstieg hat das auf Krankenhaus-Software spezialisierte Unternehmen Nexus den Kleinwerte-Index wegen einer Übernahme schon wieder verlassen. Mit About You gibt es einen womöglich nur vorübergehenden Rückkehrer. Für den Online-Modehändler gibt es ein Übernahmeangebot des Konkurrenten Zalando ./tih/mis