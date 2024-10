Eine unerwartet hohe Inflation in Deutschland hat am Mittwoch die Zinshoffnungen gedämpft und dem deutschen Aktienmarkt einen gehörigen Dämpfer verpasst. Der Dax fiel am Nachmittag auf sein Tagestief und den niedrigsten Stand seit rund drei Wochen. Zuletzt wurde der deutsche Leitindex 1,14 Prozent im Minus bei 19.255,46 Punkten notiert.