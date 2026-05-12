Zur Mittagszeit gab der deutsche Leitindex um 1,0 Prozent auf 24.096 Punkte nach. In der vergangenen Woche noch hatte Zuversicht über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran den Dax mit etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn getrieben. Der MDax , der Index der mittelgrossen Werte, sank am Dienstag um 0,7 Prozent auf 31.245 Zähler.