Das überraschend eingetrübte Ifo-Geschäftsklima brachte dem Aktienmarkt am Vormittag keine richtigen Impulse. Der Höhepunkt des Tages folgt am frühen Nachmittag um 14.15 Uhr mit der geldpolitischen Entscheidung der EZB, die an ihrer Ausrichtung zunächst nichts verändern dürfte. Die meisten Bankvolkswirte rechnen mit stabilen Leitzinsen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die EZB an ihrer Ausrichtung festhält. Im Fokus stehen daher vor allem Aussagen zum Ausblick im Zuge der Pressekonferenz mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde 14.45 Uhr.