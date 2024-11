«Vor dem US-Feiertag und der damit verbundenen verkürzten (US-) Handelswoche positionieren sich die Investoren auf der defensiven Seite», kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. An den oft richtungsweisenden New Yorker Börsen wird am Donnerstag wegen Thanksgiving gar nicht und am darauf folgenden Schnäppchentag Black Friday nicht so lange wie üblich gehandelt.