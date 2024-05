Gestützt auf die US-Börsen hat der Dax am Montag noch ein paar Punkte zugelegt. Der Leitindex setzte sich von der Marke von 18 000 Punkten ab, um die er in den vergangenen Tagen gependelt war. Gegen Mittag legte er 0,59 Prozent auf 18 108,31 Punkte zu. Der MDax brachte es auf ein Plus von 0,75 Prozent auf 26 499,36 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent nach oben.